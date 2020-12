Bruno Fernandes foi decisivo na vitória desta terça-feira do Man. United contra a armada lusa do Wolverhampton. O português desmarcou Rashford, com um passe longo, que, mesmo ao cair do pano (90+3’), decidiu a partida, até ao momento muito dividida.









Já a equipa comandada por Nuno Espírito Santo começou com os portugueses Rui Patrício, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha e Pedro Neto e ainda fez entrar Daniel Podence e Fábio Silva.

Dos outros encontros do dia destaca-se o Arsenal, adversário do Benfica na Liga Europa, que venceu o Brighton, por 1-0, e já leva duas vitórias nos últimos dois jogos, igualando o melhor registo desta época. Na ronda passada derrotou o Chelsea, por 3-1.





O Sheffield United, que perdeu (0-1) com o Burnley, ainda não venceu um jogo.