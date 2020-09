Bruno Fernandes foi decisivo na vitória deste sábado do Man. United (3-2), em Brighton, num jogo de loucos que teve cinco bolas ao ferro (todos na baliza dos red devils) e dois golos para lá dos 90 minutos.









Num estádio com as bancadas vazias o estrondo da bola a bater no poste fez-se ouvir por três vezes na primeira parte. O Brighton chegou a golo aos 38’, de penálti, após falta de Bruno Fernandes. O português redimiu-se aos 43’, ao fazer o cruzamento que levou Dunk marcar um auto-golo. No segundo tempo, nova assistência do médio, desta vez para Rashford, que fez o 2-1 (55’). Depois disso, o Brighton continuou o festival de bolas ao poste (60’ e 76’), até voltar a encontrar o caminho para o golo, aos 90+5’. Parecia que o jogo estava decidido, mas aos 90+10’ o Man. United beneficiou de um penálti. Bruno Fernandes não falhou e fez o 3-2.

“Felizmente José Mourinho não estava aqui para medir as balizas”, disse Ole Gunnar Solskjaer (Man. United) após o jogo, lembrando a denúncia do português no último jogo do Tottenham na Liga Europa, onde uma das balizas do estádio do Shkendija tinha menos cinco centímetros de altura.