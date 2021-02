Bruno Fernandes segura o 2.º lugar do Manchester United na Liga inglesa

Bruno Fernandes voltou este domingo a brilhar em terras de Sua Majestade na vitória (3-1) do Man. United sobre o Newcastle, na 25ª jornada da Liga inglesa. O médio português (26 anos) converteu com sucesso uma grande penalidade ao minuto 75, estabelecendo o resultado final, e antes já fizera a assistência no 2º golo.









Com este triunfo, os red devils voltaram ao 2º posto da Premier, em igualdade pontual com o Leicester (3º), de Ricardo Pereira, que também venceu ontem (2-1 ao Aston Villa).

No jogo grande da jornada, o líder Man. City derrotou (1-0), fora, o Arsenal (10º), que defronta o Benfica, na quinta-feira, para a 2ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Os citizens, com os portugueses Bernardo Silva, João Cancelo e Rúben Dias no onze inicial, chegaram cedo ao golo (2’) por intermédio de Sterling.





Já o Tottenham, de José Mourinho, voltou a tropeçar no campeonato. Os spurs perderam ontem o dérbi de Londres com o West Ham por 1-2.





Posto isto, os hammers subiram ao 4º lugar e o Tottenham mantém o 9º. “Sinto-me triste. Top4? Vai ser muito, muito difícil...”, disse o técnico português no final do encontro.