Bruno Fernandes só sai do Sporting por 100 milhões de euros

Internacional português está a realizar a sua melhor época de sempre com 20 golos em 36 jogos disputados.

Por Mário Figueiredo | 08:54

Bruno Fernandes, médio da equipa do Sporting, está a suscitar o interesse de vários clubes, mas Frederico Varandas já fez saber que o jogador só sai pelo valor da cláusula de rescisão: 100 milhões de euros.



Fernandes, de 24 anos, tem vindo a assumir-se como líder da equipa e soma 20 golos nesta temporada, sendo que 10 são no campeonato.



Números que o colocam no topo dos médios goleadores da Europa. Prepara-se para atacar o recorde de golos de médios do Sporting numa época, na posse de António Oliveira (22 em 1981/82), mas antes terá ainda de superar os registos de Balakov e Osvaldo Silva (ambos com 21 golos).



A importância do médio, contratado à Sampdória por 9,5 milhões de euros, é de tal ordem que já há vários clubes a sondar o jogador. Certo é que Varandas já o classificou de inegociável. Só a cláusula de rescisão lhe poderá abrir as portas de outro clube.



Bruno Fernandes pode também ser considerado o principal ‘reforço’ desta temporada, depois de ter sido resgatado pela comissão de gestão de Sousa Cintra. O médio foi um dos nove jogadores a rescindir contrato após a invasão e agressões na academia de Alcochete.



Bruno Fernandes regressou ao clube para fazer a sua melhor época. Realizou até ao momento 36 jogos e apontou 20 golos. No campeonato tem 20 jogos e 10 golos, estando a dois do goleador da equipa, Bas Dost. Bruno Fernandes representa 24 por cento dos golos da equipa.



E na Liga Europa a sua influência também é grande. Disputou seis jogos e fez dois golos. Voltará a ser ele o maestro da equipa de Marcel Keizer amanhã, frente ao Villarreal, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa.



Capitão Nani continua sem treinar

Nani continua sem treinar e não deverá estar disponível para o jogo de amanhã com o Villarreal, para a Liga Europa.



O extremo, de 32 anos, figura no boletim clínico (traumatismo na região inguinal direita), tal como Mathieu (faz trabalho específico de recuperação e reforço muscular) e Battaglia (que recupera da cirurgia ao joelho direito).



Nani apresentou queixas depois de ter sido substituído, ao intervalo, no dérbi com o Benfica para a Liga (2-4).