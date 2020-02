Bruno Fernandes titular no Manchester United contra Wolverhampton

Bruno Fernandes vai ser titular no. O médio estreia-se pelos red devils três dias depois de ter sido anunciada a saída do Sporting.Bruno Fernandes assinou um contrato válido por cinco épocas e meia (até 2025), num negócio que renderá aos leões 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos. Vai receber um salário anual na casa de 6 milhões de euros.O antigo capitão do Sporting vai reencontrar este sábado muitos portugueses, entre os quais o também ex-capitão leonino Rui Patrício, guarda-redes dos lobos."O meu amor pelo Man. United começou quando vi Cristiano Ronaldo jogar aqui. Desde então tenho sido um grande adepto", disse Bruno canais de comunicação do United após ser oficilizao, acrescentando: "Trabalhei muito para chegar a este momento e prometo que vou dar tudo o que tiver para alcançar mais sucesso e troféus."Nas declarações ao site do United, o médio de 25 anos agradeceu às ex-glórias dos red devils: "É também surreal ouvir as palavras tão simpáticas que alguns antigos jogadores deste clube disseram sobre mim."Também elogiosas foram as declarações do treinador do United, Ole Gunnar Solskjaer. "Mais importante do que tudo, ele é um ser humano espetacular, com uma personalidade fantástica e as qualidades de liderança que tem estão à vista de todos."