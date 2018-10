Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Gomes trai Desportivo das Aves com autogolo

Boavista regressa às vitórias no Bessa, ao fim de cinco jogos, com um autogolo.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:55

O Boavista recebeu este domingo o Desportivo das Aves e ganhou com um autogolo de Bruno Gomes, que deu justiça ao marcador. A formação de Jorge Simão regressa às vitórias após cinco jogos.



As duas equipas entraram apáticas e foi preciso esperar quase 15 minutos para assistir a um lance de perigo. Rochinha arrancou pela esquerda e cruzou em esforço.



Fábio Espinho recebeu e serviu para o remate perigoso de Carraça. Os avenses demoraram a reagir e Bruno Gomes (29’) falhou o cabeceamento por muito pouco. Rúben Oliveira (39’) também criou perigo, mas o marcador não se alterou até ao intervalo.



Na segunda metade, o Boavista tentou inverter o caudal ofensivo do adversário. Rafael Lopes isolou-se, mas permitiu a intervenção de Beunardeau (54’).



Pouco depois, o guarda-redes avense negou o golo a Rochinha. O Boavista pressionou e acabou por inaugurar o marcador numa infelicidade de Bruno Gomes.



O Desp. Aves subiu as linhas e procurou o golo do empate. Contudo, foi Koneh (83’) quem perdeu uma excelente oportunidade para aumentar a vantagem.



Já Bruno Gomes esteve perto de se redimir (88’), mas falhou. Até ao final, a equipa de Jorge Simão, expulso aos 90’, soube gerir a vantagem.