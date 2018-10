Ex-funcionário está em prisão preventiva.

11:31

Depois de ter sido detido na terça-feira, o ex-oficial de ligação aos adeptos do Sporting, Bruno Jacinto, foi esta quarta-feira ouvido por um juiz de instrução no Tribunal do Barreiro, o qual decretou a sua prisão preventiva, seguindo o exemplo dos restantes 37 elementos alegadamente encolvidos no ataque à Academia de Alcochete, avança o Record