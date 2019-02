Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage acaba com as dúvidas: "Não vamos só meter os miúdos e abandonar quem nos deu tanto"

Treinador do Benfica assume que conta com todos no plantel.

14:01

Bruno Lage alertou que a ascensão dos jovens da formação à equipa principal não é sinónimo de titularidade garantida. O treinador do Benfica falou especificamente nos casos de Jardel e Fejsa, que recentemente foram substituídos por Ferro e Florentino devido a lesão.



"Estamos só a falar do capitão e de Fejsa, e de dois miúdos que fizeram um jogo cada um. Não faz nenhum sentido ter essa abordagem. Claro que vivemos do rendimento, mas não vamos só meter os miúdos e abandonar quem nos deu tanto. Todos contam, estamos a jogar de três em três dias, às vezes acontecem lesões que condicionam. Depois é preparar a melhor estratégia e escolher os melhores para vencer", frisou o técnico em conferência de imprensa.



"O mais importante agora para o Florentino, o Ferro e o Jota é sentirem que têm de dar continuidade ao trabalho que têm vindo a fazer na equipa B e A. Nesta casa há que marcar sempre presença com boas exibições e ser regular", concluiu o treinador.