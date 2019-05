Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage: “Ainda não ganhei nada”

Técnico pede aos adeptos que sejam “mais assertivos nesta ponta final” da época.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

"Ainda não ganhei nada e eles ganharam e essa é a comparação mais justa que tem de ser feita neste momento. O que é importante agora é o que eu controlo: o meu trabalho", disse esta sexta-feira Bruno Lage sobre o percurso de Jorge Jesus e Rui Vitória na Luz e numa altura em que faltam três jogos para o Benfica poder vir a sagrar-se campeão.



O treinador, na antevisão do jogo deste sábado com o Portimonense, voltou a atribuir "grande parte do mérito" aos jogadores pela recuperação que levou a equipa até à liderança da Liga.



O conjunto algarvio é para Lage uma equipa muito complicada, mas ainda assim a confiança está em alta nesta reta final. "Vai ser um jogo difícil, o Portimonense é uma equipa bem orientada e tem três homens perigosos na frente, mais o médio ofensivo. Esperamos uma equipa com enorme organização, que não está numa situação difícil, mas que ainda precisa de pontos", salientou sobre o adversário que ditou, após a derrota na primeira volta, o afastamento do técnico Rui Vitória.



O técnico aproveitou ainda para fazer um pedido aos adeptos, quando faltam "três finais".



"O apoio tem sido fantástico desde a primeira hora, têm-nos ajudado nesse caminho. Temos mais uma final com o Portimonense e espero que sejam ainda mais assertivos nesta ponta final, porque bem precisamos", destacou o treinador dos encarnados que assumiu a equipa principal após a derrota com o Portimonense (02/01).



"Vamos atrás dos pontos"

António Folha, técnico do Portimonense, assumiu ontem que o objetivo da equipa passa por tirar pontos ao Benfica, embora reconheça que o adversário está "motivado" e que "está a três jornadas de conseguir o seu objetivo".



"Vamos atrás de pontos em todos os jogos, seja com que adversário for. Trabalhamos sempre com tranquilidade, sabendo da nossa qualidade, com jogadores que já demonstraram ter competência para jogar na Liga", afirmou o treinador que já venceu o Benfica nesta temporada em Portimão.