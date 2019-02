Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage avisa: "Não vamos só meter os miúdos"

Treinador das águias garante que todos os jogadores contam e não abandona quem já “deu tanto” à equipa.

Por Rafael Soares | 01:30

Depois de ter surpreendido ao apresentar vários jovens no onze para o jogo frente ao Galatasaray, o treinador do Benfica, Bruno Lage, deixou uma garantia: os mais velhos não caem no esquecimento. A título de exemplo, o técnico salientou que Jardel e Fejsa vão continuar a ser importantes quando ultrapassarem as lesões que ‘abriram portas’ a Ferro e Florentino Luís.



"Estamos só a falar do capitão e de Fejsa, e de dois miúdos que fizeram um jogo cada. Não faz sentido ter essa abordagem. Claro que vivemos do rendimento, mas não vamos só meter os miúdos e abandonar quem nos deu tanto", argumentou o técnico na antevisão ao jogo desta segunda-feira frente ao Desp. Aves, no terreno desta equipa.



O treinador, de 42 anos, aproveitou ainda para deixar um conselho às pérolas que têm vindo a conquistar oportunidades. "O mais importante agora para o Florentino, o Ferro e o Jota é sentirem que têm de dar continuidade ao trabalho que têm vindo a fazer na equipa B e A. Nesta casa, há que marcar sempre presença com boas exibições e ser regular", referiu.



Ainda assim, é um dos jovens que se têm evidenciado como uma das maiores figuras da equipa. João Félix está pré-convocado para a Seleção Nacional e o técnico aproveitou para enaltecer a qualidade do avançado, de 19 anos.



"É um miúdo com enorme potencial. Tem sido falado em todos os aspetos, mas só quero abordar o que faz em campo. Tem os pés bem assentes no chão", garantiu.



Depois de cumprir 10 partidas ao comando da equipa principal do Benfica, Bruno Lage salientou que cabe ao seu conjunto evitar que seja mais fácil aos adversários analisarem e travarem as águias. "Há que ter capacidade para nos reinventarmos", frisou o treinador.



"Jonas? Vejo um jovem a divertir-se"

Jonas foi convocado por Bruno Lage para o duelo com o Desp. Aves. Este domingo, o técnico não poupou nos elogios ao jogador de 34 anos. "Está convocado e estou muito satisfeito com isso. Vejo um jovem a recuperar bolas, a marcar golos e a divertir-se. E o mais importante é ir feliz para casa", disse o treinador este domingo. Contudo, o melhor marcador da equipa nos últimos anos deve começar a partida no banco de suplentes.



A rotatividade da equipa na Liga Europa foi justificada pelo técnico das águias: "Jogar com três dias de intervalo é diferente do que com dois. Um indivíduo de 20 anos recupera de forma diferente de um de 30. Tomámos as decisões que achámos para o Galatasaray, tivemos quatro dias de intervalo, tomámos as decisões para o Desp. Aves. Vamos ter depois dois dias e tomar decisões. Um jogo de cada vez. Estamos muito satisfeitos, todos contam e eles sentem isso e têm de trabalhar para dia a dia sentirmos que estão todos disponíveis e tomarmos as melhores decisões para vencermos o jogo."



"Seferovic parece outro"

"Não faltando ao respeito ao Benfica, preparei a equipa para este jogo da mesma forma. Sabemos que em caso de empate ou vitória será uma grande surpresa" disse Augusto Inácio na antevéspera do encontro desta segunda-feira. Sem querer "fazer o papel de coitadinhos", o treinador do Aves elogiou a dupla atacante das águias: "O Seferovic até parece outro jogador, o João Félix está a revelar-se."



PORMENORES

Casa cheia

O atual momento do Benfica está a provocar uma onda de euforia nos adeptos encarnados. Até à hora do jogo, a lotação do estádio deve mesmo esgotar (5400 lugares). O Benfica requisitou mais de mil ingressos que foram todos vendidos.



Desportivo das Aves: duas ausências

O Desp. Aves recebe o Benfica com duas ausências. Falcão recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e o guarda- -redes André Ferreira não pode ser opção por estar emprestado pelas águias.