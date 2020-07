Bruno Lage culpa Pizzi, André Almeida e Rafa pelo mau momento do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 11.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Bruno Lage responsabiliza André Almeida, Pizzi e Rafa pelo mau momento do Benfica e que conduziu à sua demissão como técnico do clube, apurou oO trio, muito importante e decisivo na conquista do título em 2018/19, acabou por ser sinalizado pelo treinador no arranque deste ano civil, quando a equipa começou a perder a vantagem que tinha na Liga. Lage confidenciou, junto do círculo próximo de amigos ...