Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage de olho nas ‘meias’ da Liga Europa

Treinador da equipa da Luz pede desempenho “à imagem do primeiro jogo”.

Por Mário Pereira | 01:30

"Além de um bom resultado, queremos fazer uma boa exibição", disse Bruno Lage na antevisão do jogo desta quinta-feira, frente ao Eintracht Frankfurt, referente à 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa.



O treinador do Benfica garante ter uma estratégia bem definida para este encontro e levanta um pouco a ponta do véu: "Temos de fazer um jogo à imagem do primeiro." Na Luz, na passada semana, as águias venceram por 4-2.



Lage aceitou comparar esta eliminatória com outra, frente ao Sporting, para a Taça de Portugal, que correu mal à sua equipa.



"São competições, adversários e momentos de época diferentes. Esta eliminatória é mais curta do que a outra, que teve quase seis semanas de intervalo. Olha-se sempre para o lado negativo, mas podemos olhar para o outro. Já provámos que a seguir a um desaire conseguimos aparecer bem e confiantes", salientou o técnico.



Bruno Lage comentou também as declarações recentes de Bruno Fernandes, médio do Sporting, que elogiou a equipa do Benfica e a boa resposta dada por esta após a eliminação da Taça de Portugal.



"Temos de não ter medo de dizer o nome dos adversários. Ou que o Herrera ou o Bruno Fernandes são bons jogadores. É uma opinião válida, justa, no meio de tanto barulho. É nestes exemplos que temos de pegar", disse o treinador do Benfica.



"Jogo complicado"

"Vai ser um jogo complicado, frente a uma equipa de grande qualidade. Mas estamos preparados para o que der e vier", disse Gedson Fernandes na antevisão do jogo de hoje com o Eintracht Frankfurt.



Na Alemanha, o médio do Benfica falou das prioridades da equipa para a época. "O campeonato é o nosso foco, mas neste jogo não vamos pensar nisso. Queremos também ganhar a Liga Europa", disse o jogador de 20 anos.



Garantiu ainda que o ambiente (o estádio vai estar cheio) não vai influenciar. "Estamos habituados. Na nossa casa o ambiente é ainda mais pesado. Não nos condiciona."



Três em risco nas Águias

Grimaldo, Fejsa e João Félix estão em risco de exclusão das meias-finais, caso vejam hoje cartões. Contudo, se não forem admoestados e o Benfica avançar na prova, ficarão com a folha limpa, de acordo com o regulamento.