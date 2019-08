Bruno Lage: "Este resultado é bom para nós, mas não tem que o ser por humilhar o adversário"

Em conferência de imprensa, os técnicos Bruno Lage e Marcei Keizer fizeram as duas análises ao jogo da Supertaça, no Estádio do Algarve, onde o Benfica bateu o Sporting por 5-0.Para Bruno Lage o resultado frente ao Sporting e satisfatório para o Benfica, "mas não tem que o ser por humilhar o adversário"."O mais importante, para além de vencer o troféu, foi darmos sequência ao trabalho da pré-época e fazer uma exibição de acordo com o que tínhamos prometido, de fazer uma entrada forte na época e aproximar o mais rápido possível da imagem deixada no ano passado. Fico extremamente satisfeito pela exibição e o resultado também é bom, mas o importante é analisar o jogo pela capacidade deixada em campo pela equipa. A vitória é que é o mais importante e o que nos realiza. Este resultado é bom para nós, mas não tem que o ser por humilhar o adversário", referiu o treinador dos encanados.Marcel Keizer falou numa primeira parte com "oportunidades para marcar", mas na segunda "aconteceu o pior"."Na primeira parte foi um bom jogo, criámos oportunidades para marcar, mas na segunda, depois do 2-0, acusámos um pouco a responsabilidade de ter que marcar e aconteceu o pior. A responsabilidade é minha pela tática escolhida, optei por cinco defesas, que achei que era capaz de surpreender o Benfica, mas isso não aconteceu. Depois tentei equilibrar a equipa e isso teve reflexos contrários, pois acabámos por sofrer mais golos", afirmou o treinador do Sporting.