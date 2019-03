Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage faz gestão do plantel do Benfica a pensar no título

Técnico sadino deve apostar na juventude no onze inicial, à imagem do que já tinha feito frente ao Galatasaray, na Turquia.

Por Rafael Godinho | 01:30

A ultrapassagem do Benfica ao FC Porto no campeonato no Dragão faz Bruno Lage agir com cautela frente ao Dínamo Zagreb, no jogo de hoje da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.



Jonas, Pizzi e André Almeida ficaram em Lisboa e o técnico deve repetir a mesma receita utilizada frente ao Galatasaray: apostar nos jovens. A entrada do técnico sadino de 42 anos coincidiu com a afirmação de alguns jogadores como João Félix ou Ferro, mas em conferência de imprensa Bruno Lage lamentou que ainda nem todos tenham tido uma oportunidade.



"Vai ser um jogo diferente do da Turquia [Galatasaray], do da Luz e do último que fizemos com o FC Porto. Já temos dois meses de trabalho, tivemos mais três ou quatro dias para trabalhar. Temos sentido uma dedicação enorme de todos, uns têm jogado mais do que outros. Ter entrado a meio, apenas com dois meses de trabalho, faz com que as oportunidades ainda não tenham chegado a todos como merecem", lamentou.



Apesar das ausências de peso na Croácia e de ser uma competição diferente, o treinador do Benfica sublinhou que a equipa não vai mudar de mentalidade. "O chip não se muda porque a nossa forma de olhar é focados no que temos de fazer, em treino e em jogo. Também não se muda em função da competição. É mais um jogo e a maior exigência é jogarmos bem, não há nada de novo. Estamos em três competições. Sempre focados nas nossas tarefas. Treinando bem dá-nos a oportunidade de jogar melhor", frisou.

O Dínamo Zagreb, atual primeiro classificado da Liga croata, mereceu também rasgados elogios de Bruno Lage. "A maior preocupação do Dínamo é jogar bem. Eles têm feito uma boa campanha nas competições nacionais e internacionais e fizeram uma fase de grupos exemplar. Praticam um futebol ofensivo e muito interessante."



Saldo positivo com o adversário de hoje

O Benfica já defrontou o Dínamo Zagreb em três ocasiões em jogos referentes a competições europeias, registando duas vitórias (ambas em Lisboa e as duas por 2-0) e um empate (0-0), na Croácia.



13º jogo da época nas provas europeias

A equipa do Benfica realiza hoje o 13.º jogo da época nas competições europeias (Liga dos Campeões e Liga Europa). Contabiliza cinco vitórias, três derrotas e quatro empates. Marcou 15 golos e sofreu outros 15.



Luís Filipe Vieira com a equipa

Num momento de especial dinâmica da equipa do Benfica - subida à liderança da Liga após a vitória no terreno do FC Porto -, Luís Filipe Vieira faz questão de dar todo o apoio aos jogadores e técnicos.



O presidente das águias liderou a comitiva que ontem viajou para Zagreb e fez-se acompanhar de diversos elementos da estrutura, como José Eduardo Moniz (administrador da SAD) e os ‘vices’ Alcino António, Sílvio Cervan e Almeida Lima.



Bjelica com ajuda de Kovac

"Agradeço a Niko Kovac [treinador do Bayern, que defrontou o Benfica na fase de grupos]. Ajudou-me muito com as informações que me deu sobre o clube português. Não digo o que falámos, mas foi importante", disse ontem Nenad Bjelica, treinador do Dínamo Zagreb.



Sem perder em casa há 7 jogos

O Dínamo Zagreb está invicto nos últimos sete jogos realizados na condição de anfitrião na Liga Europa, tendo vencido cinco deles e marcado 17 golos. A última derrota europeia em casa aconteceu em agosto, frente ao Young Boys (1-2).



300 milhões de euros com receitas de 2019

"Em 2004, as nossas receitas estavam perto dos 50 milhões de euros. Neste ano, esperamos uma verba a rondar os 300 milhões de euros ", disse ontem Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD do Benfica, em entrevista à SoccerEx, entidade que organiza eventos para a indústria do futebol.



"Estamos orgulhosos destes números, mas aumentar as receitas representa apenas uma pequena parte das nossas maiores conquistas neste período. Nos últimos seis anos temos gerado bons lucros e, ao mesmo tempo, temos investido em infraestruturas, tecnologia, inovação e desenvolvimento internacional", referiu Soares de Oliveira.



O dirigente das águias explicou que a estratégia da sociedade que gere o futebol do clube passa por lutar de forma sistemática por lugares de topo nas provas europeias de forma a evitar ter de vender as ‘pérolas’ formadas no clube. "O maior desafio para o futuro é manter o Benfica com fortes desempenhos a nível europeu. Temos de manter a nossa estratégia de desenvolvimento da formação. Temos de ser capazes de gerar receitas suficientes para segurar os nossos melhores talentos. Temos de estar todos os anos na elite dos clubes que disputam a Liga dos Campeões."