Bruno Lage: "Foi um jogo de loucos"

Bruno Lage mostrou-se muito satisfeito pelo resultado que permite manter a liderança na Liga e decidir o título na última jornada.Ainda assim, as primeiras palavras foram para o adversário: "Defrontámos uma grande equipa recheada de grandes valores e com um grande treinador. Tem feito um percurso fantástico com uma ponta final muito boa."O técnico das águias enalteceu a prestação das equipas. "Foi um jogo de doidos, com muitos golos e muitas dificuldades. Para vencer tínhamos de ser muito competentes e pressionantes. Pela forma como jogámos, pela nossa entrega e por aquilo que temos vindo a fazer, fica-nos bem chegar ao último jogo e termos mais uma final para disputar", salientou o treinador do encarnados.Lage reconheceu que as mudanças de Daniel Ramos dificultaram o desempenho da sua equipa no segundo tempo.Apesar de precisar de um ponto para conquistar o 37º título de campeão para o Benfica, Bruno Lage recusa euforias."Não achamos que o título já não nos foge. Longe disso. Era importante sairmos daqui a depender de nós. Acabámos de falar disso com os jogadores. Há 4 ou 5 meses atrás nunca imaginava celebrar o meu aniversário com esta família. Agora é poder desfrutar um dia de folga e depois regressar para preparar o último jogo."O técnico reconhece que a pressão e a ansiedade são normais para os jogadores. "Têm oportunidade de fazer coisas bonitas para o clube e para estes adeptos que nos têm apoiado do primeiro ao último minuto."O autocarro do Benfica demorou mais do que o habitual quando se aproximou do estádio do Rio Ave. Um mar de adeptos das águias impediu durante vários minutos que o ‘vermelhão’ chegasse até ao destino.A loucura foi enorme com vários adeptos a pedirem a conquista do título. Várias tochas e fumos criaram um ambiente de autêntico Inferno nas imediações do estádio em Vila do Conde.Os sinais de euforia já tinham sido visíveis no sábado aquando da chegada do autocarro à unidade hoteleira em Gaia, onde o plantel passou a noite.Também ontem à partida para Vila do Conde, centenas de adeptos manifestaram todo o seu apoio à equipa antes de mais uma final diante do Rio Ave na penúltima jornada da Liga.