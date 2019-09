O Benfica estreia-se esta quarta-feira na Taça da Liga. Partida contra o Vitória de Guimarães está marcada para as 19h00 no Estádio da Luz.



Onze do Benfica: Zlobin; Tomás Tavares, Rúben Dias, Jardel e Nuno Tavares; Samaris, Taarabt, Gedson e Caio Lucas; Jota e Seferovic.

