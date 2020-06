Bruno Lage nega falta de empenho dos jogadores do Benfica

Uma das principais críticas dirigidas à equipa de Bruno Lage é a falta de empenho dos jogadores, mas o treinador dos encarnados negou tal cenário, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao reduto do Rio Ave desta quarta-feira.









“Falta de empenho não é. Há uma paragem de três meses que não se pode esquecer. Tem de se perceber que num jogo o adversário vai apresentar-nos dificuldades diferentes e explorar alguma fragilidade”, afirmou o treinador do Benfica.

Questionado se faltava liderança em campo, Bruno Lage respondeu de forma perentória: “Não! Eu vi a tristeza no balneário.” Mas também explicou aquilo que falta à equipa para vencer os jogos: “Temos de marcar mais golos do que o adversário. O número de golos desceu.”





O técnico das águias, de 44 anos, não vai poder contar com os lesionados Jardel e Grimaldo, assim como com o castigado André Almeida, mas não encara a situação como problemática. “Tenho confiança total em quem entrar. O trabalho é sempre igual, não trabalhamos apenas os que jogam mais ou os que jogam menos. O trabalho é para toda a gente estar preparada para jogar e essas questões são transversais”, sublinhou.





Já sobre a intolerância dos adeptos face ao seu trabalho, Bruno Lage revelou que é normal. “A paixão é isso. Já no ano passado referi esse tema, viver apaixonado é isso. Sinto apoio das pessoas. Claro que não estão satisfeitas, nós também queremos fazer mais e melhor. Toda a gente está empenhada para fazer mais e melhor e em dar alegrias a estas pessoas”, frisou.



Nuno e Tomás Tavares titulares nas alas

A crise de resultados é o que mais tem alarmado Bruno Lage nas últimas semanas, mas existe outra preocupação para o duelo com o Rio Ave: o setor defensivo. Tomás Tavares e Nuno Tavares vão ocupar os lugares de André Almeida (castigado) e Grimaldo (lesionado) e têm merecido atenção especial por parte do treinador do Benfica desde o início da preparação para o jogo em Vila do Conde.



A jovem dupla da formação, que nunca jogou junta na equipa principal das águias para o campeonato, tem sido trabalhada de forma a evitar desposicionamentos defensivos que se traduzam em problemas para o guarda-redes Odysseas.



As movimentações dos rápidos extremos do Rio Ave (Mané, Nuno Santos e Dala) têm sido analisadas ao pormenor pela equipa técnica e pela dupla de jovens, de 19 (Tomás) e 20 anos (Nuno).



O plano ofensivo também não tem sido descurado. Tanto Tomás como Nuno são jogadores com grande propensão atacante, mas Lage não quer que essa característica venha a desequilibrar a equipa, nomeadamente nos momentos em que o adversário recuperar a bola.



A dupla já jogou por diversas vezes em simultâneo nos escalões de formação do clube. Na equipa principal realizaram três jogos juntos, mas para a Taça da Liga. O Benfica empatou os três e ficou pelo caminho na fase de grupos da prova. Uma igualdade é o resultado que os encarnados não querem repetir, até porque a equipa somou cinco. Com Ferro (rende Jardel) e Rúben Dias na defesa, as águias apresentarão uma média de idades um pouco acima dos 21 anos.



Época acaba para Grimaldo

Grimaldo, lateral-esquerdo espanhol, contraiu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e não joga mais esta época, segundo informou o clube na BTV. O jogador, de 24 anos, vai parar entre seis a oito semanas e, por isso, apenas estará disponível para 2020/21. O Benfica informou, ainda, que o defesa não vai ser sujeito a qualquer tipo de intervenção cirúrgica. Recorde-se que o lateral teve de sair de maca no jogo com o Portimonense, no Algarve.