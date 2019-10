Bruno Lage: "Podemos contar com Chiquinho a qualquer momento, foi uma recuperação fantástica"

Bruno Lage confirmou que Chiquinho está muito perto de voltar à competição, como Record adiantou este sábado. "Podemos contar com Chiquinho a qualquer momento, já treina muito bem há duas semanas, foi uma recuperação fantástica", disse o treinador benfiquista na conferência de imprensa deste sábado, de antevisão ao jogo de amanhã em Tondela.Com Rafa afastado nos próximos tempos, Lage recebeu uma boa notícia com este regresso do médio português e acrescentou que "Seferovic e André Almeida treinaram sem problemas e estão disponíveis."Sobre a constante ausência de Samaris, o treinador encarnado garantiu que "não se passa nada". "Jogamos com 11, sete no banco: um guarda-redes, um central, um lateral, um ala, um médio mais ofensivo e dois avançados. Se forem ver as nossas convocatórias, temos três jogadores para essa posição: o Tino, o Samaris e o Fejsa, não me lembro de levar qualquer um deles ao banco. Samaris o ano passado esteve no banco quando um central não estava disponível, ele pode fazer duas ou mais posições. Quem está de fora da convocatória não está longe de entrar. Temos de tomar opções para escolher o onze e depois mais opções para resolver o problema durante o jogo. Seria bom ter toda a gente convocada, mas não dá. Temos de assegurar as posições e depois do meio-campo tem de ser alas e avançados."Questionado sobre se poderia fazer com Zivkovic o que conseguiu com Taarabt, Lage frisou: "Nada é impossível, treina normalmnente, é tudo uma questão de opção."