Bruno Lage promete não abdicar da Liga Europa a pensar no campeonato

O treinador Bruno Lage garantiu esta quarta-feira que o Benfica vai enfrentar o Shakhtar Donetsk com o único objetivo de vencer e garantir a passagem aos 'oitavos' da Liga Europa em futebol, sem pensar no jogo seguinte, do campeonato.

"A nossa preferência é sempre o jogo seguinte. Vencer um jogo e preparar o jogo seguinte é diferente de não vencer um jogo e preparar o jogo seguinte, por isso vamos escolher o 'onze' em função da nossa estratégia, sem abdicar de qualquer competição, nem poupar ninguém. Vai jogar quem estiver disponível e em melhor condição", garantiu o treinador das 'águias'.

Sobre a estratégia que o Benfica vai adotar para recuperar da desvantagem de 2-1 trazida da Ucrânia, Lage assumiu que o Benfica vai tentar dar a volta rapidamente à eliminatória.