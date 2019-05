Bruno Lage quer vencer a última final

"Temos de estar no nosso melhor para vencer a última final", disse esta sexta-feira Bruno Lage na antevisão do jogo de hoje com o Santa Clara (última jornada) que pode dar o 37º título de campeão ao Benfica.O técnico não quer ouvir falar de festejos antecipados nem quer pensar, caso se confirme, o que fará no Marquês de Pombal."Não me imagino a fazer nada, o que me imagino é a preparar a equipa para estar focada. Esse foi o nosso caminho desde o primeiro dia. Temos encarado todos os jogos como uma final. Temos de entrar em campo preparadíssimos para, dentro do relvado, confirmar o que temos feito e terminar o campeonato na posição em que nos encontramos", salientou o treinador das águias.A semana tem sido, segundo Lage, igual a tantas outras desde que assumiu a equipa. "Preparámos a semana da mesma maneira: dia de folga, depois no primeiro dia vimos o que fizemos com o Rio Ave, trabalhámos hábitos nossos, um ou outro aspeto que não fizemos tão bem contra o Rio Ave, um ou outro que servirá de estratégia para amanhã [hoje]... Uma semana completamente normal, tranquila e preparados para fazer um grande jogo. Esperamos que os adeptos também estejam preparados para 90 minutos de grande intensidade, bom futebol e um apoio enorme aos nossos jogadores, que é disso que precisam."Os adeptos do Benfica estão a preparar uma receção apoteótica à equipa, na rotunda que dá acesso à garagem do Estádio da Luz.O autocarro com os jogadores vai ser recebido por milhares de benfiquistas, apostados em dar um último empurrão à equipa nos momentos que antecedem a partida.O Benfica deverá sair do centro de estágios do Seixal às 16h15. Logo aí haverá um cordão de adeptos. A PSP vai ter um dispositivo na chegada à Luz de forma a tentar evitar excessos ou atrasos à equipa.