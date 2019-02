Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage rejeita euforia no Benfica

Treinador garante que a equipa não está deslumbrada. Jogo com o Galatasaray é o primeiro do técnico na UEFA.

Por Pedro Neves de Sousa | 01:30

"Euforia porquê?" Foi com esta pergunta que Bruno Lage deixou bem claro que os jogadores do Benfica não estão deslumbrados depois da goleada, na Luz, ao Nacional por 10-0.



"Fala-se apenas do último jogo, mas estamos numa sequência muito boa, que inclui duas vitórias sobre o Sporting. O que espero é que entremos em campo concentrados e para vencer o jogo", disse o treinador, que hoje faz a estreia em competições europeias: "Não escondo que será um dia histórico na minha carreira."



Lage prefere focar-se nos objetivos da equipa frente ao Galatasaray, na 1ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa. "Queremos entrar com enorme confiança e jogar com a mesma qualidade que temos apresentado em Portugal."



O Benfica apresenta-se na Turquia sem Grimaldo, Jonas e Pizzi, todos por opção técnica. "Já com o Sporting jogámos em gestão de esforço. Temos de ter noção do esforço dos jogadores, das viagens e até da idade", explicou.



O técnico desvalorizou ainda o ambiente adverso no Türk Telekom Arena, estádio que vai estar cheio: "Temos esse ambiente em casa. Sei o que se espera, com apoio máximo ao Galatasaray. Temos é de estar preocupados com o que fazemos. Os grandes jogadores gostam destes ambientes."



Seferovic: "Sinto-me confiante"

"Vai ser um grande jogo, num bom estádio, perante grandes adeptos. Espero que consigamos um bom resultado", disse ontem Seferovic, na antevisão do jogo de hoje em casa do Galatasaray.



O avançado suíço, de 26 anos, soma 16 golos nesta época pelo Benfica. "Sinto-me confiante. Toda a equipa está bem e, sem a ajuda dos companheiros, não conseguiria marcar tanto", referiu o internacional helvético.