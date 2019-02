Treinador que começou como interino parece que vai mesmo ficar na Luz para o longo prazo.

12:36

O treinador Bruno Lage renovou contrato com o Benfica até 2023, anunciou esta terça-feira o clube, num comunicado divulgado pela CMVM."A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que renovou o contrato de trabalho desportivo celebrado com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage), mantendo o seu vínculo contratual até 30 de junho de 2023".