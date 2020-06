Bruno Lage: "Se me sinto um treinador a prazo? Não"

Bruno Lage não se sente um treinador a prazo no Benfica. A continuidade do técnico foi muito questionada durante a última semana, mas Lage garante que tem condições para continuar. Diz que quer "disputar este campeonato até ao fim e ganhar a Taça de Portugal"."O Marítimo tem uma equipa técnica excelente, que conheço bem, temos de fazer um grande jogo e temos várias soluções para apresentar em campo, mas só serão conhecidas amanhã.""O que posso dizer é que o que vai na minha cabeça é disputar este campeonato até ao fim e vencer a Taça de Portugal."Não. Não sei a forma como você encara a sua vida, a minha é encarar tudo de forma sempre positiva e objetiva. O que vai na minha cabeça é disputar este campeonato até ao ultimo jogo e vencer a Taça de Portugal.""Não tenho qualquer comentário sobre propostas a Jorge Jesus.""Sim! Há uma coisa muito clara que todos temos de perceber. Nunca aqui estive a comentar ou a recordar o que de positivo fizemos. Tenho presente que há recorde que tenho na cabeça é este, negativo, porque o Benfica nunca tinha passado por esta situação. Estou consciente do atual momento e dos resultados. Desde o primeiro dia, o que me caracteriza é lutar, trabalhar e preparar sempre os meus jogadores e o jogo seguinte da melhor forma. Disputar este campeonato. Que fique muito claro que aquilo que eu quero é o que os adeptos querem: vencer. É para esse conjunto de vitórias que trabalhamos de forma empenhada, para que sejam uma constante."