Bruno Lage sobre confrontos nas bancadas: "Isto tem de acabar. Temos de começar a prender esta malta"

Recorde-se que o jogo deste sábado foi interrompido por desacatos entre adeptos nas bancadas ainda na primeira parte. Uma enorme confusão instalou-se numa das bancadas do Estádio Cidade de Coimbra e o árbitro teve mesmo de parar o jogo. Pelo menos um adepto ficou ferido e teve mesmo de ser retirado de ambulância.



Alguns adeptos, incluindo crianças, chegaram a entrar na pista de atletismo para fugir aos desacatos, que obrigaram à intervenção da polícia.

Bruno Lage criticou duramente o que aconteceu durante a primeira parte do Académica-Benfica, quando o encontro foi interrompido por desacatos nas bancadas."Falar do jogo é falar do minuto 30. Isto tem de acabar. Foi um adepto para o hostpital, mas ninguém foi preso. Temos de começar a prender esta malta, seja preto, vermelho, verde ou azul. Estádio bem composto, bom ambiente e acontece isto. Não quero ter de evitar trazer a família ao estádio", disse o treinador das águias na flash interview.