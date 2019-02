Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Lage surpreende e aposta em Taarabt na véspera da Liga Europa

Conti, recuperado de lesão, treinou com a equipa antes da receção ao Galatasaray.

11:49

Bruno Lage chamou Taarabt para o treino desta quarta-feira, véspera da receção ao Galatasaray da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa, seguindo a 'lógica' que os encarnados têm seguido de que "todos contam".



À disposição, o treinador do Benfica teve também já Conti, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda.



No ginásio ficaram os lesionados Jardel, Salvio, Fejsa e Ebuehi.



O jogo de amanhã, no Estádio da Luz, está marcado para as 20 horas. Recorde-se que na 1.ª mão, na Turquia, os encarnados venceram o Galatasaray por 2-1.