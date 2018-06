Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno Peres desejado pelo FC Porto

Imprensa italiana aponta o defesa brasileiro da Roma.

Por Luís Magalhães | 10:13

Bruno Peres, lateral-direito do Torino que esteve emprestado à Roma no decorrer desta temporada, é associado ao FC Porto pelo site CalcioMercato.



Os dragões estão à procura de um lateral-direito que dê garantias, depois da saída de Ricardo Pereira para o Leicester por 20 milhões de euros. Também Diogo Dalot, que seria o substituto natural de Ricardo, está a ser insistentemente apontado ao Manchester United, de José Mourinho, num negócio que pode render cerca de 22 milhões de euros aos cofres dos azuis-e-brancos.



fRecorde-se, igualmente, que Maxi Pereira, cujo vínculo aos dragões expira neste mês de junho, ainda não acertou a renovação de contrato com os portistas. Assim como a situação de Miguel Layún segue indefinida, com as notícias a apontarem para uma eventual saída do mexicano.



O defesa brasileiro, nos últimos anos, tem sido várias vezes associado a Portugal, nomeadamente a Benfica e Sporting. Apesar de ter feito uma época interessante na Roma, em 2016/17, com 44 jogos e 2 golos, esta temporada apenas foi utilizado em 25 jogos, sem golos, no clube da capital italiana.