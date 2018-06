Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bruno usa Machado para atacar Benfica

Sporting faz queixa no tribunal e na FIFA por assédio a Patrício.

Por M.F. | 11:16

"O Bruno de Carvalho andou a descredibilizar-me, mesmo com notícias falsas, e agora quer usar-me para atacar o Benfica", foi esta a reação de Octávio Machado ao anúncio do Sporting de avançar com uma ação em tribunal e uma queixa na FIFA contra o Benfica por assédio ilegal a Rui Patrício, como tinha referido na CMTV.



O ex-diretor-geral do futebol leonino voltou a reiterar a existência de contactos. "Quiseram saber a disponibilidade de Rui Patrício, mas o Benfica até pode não ter nada a ver com essa abordagem", disse Octávio Machado, estranhando que os dirigentes leoninos desconheçam que quando deu entrada a rescisão de contrato do guarda-redes, podem haver contactos com o atleta.



Os leões acusam as águias de violarem as normas em vigor e revelaram que o ex-diretor-geral do futebol será "arrolado como testemunha", por "manifesto e evidente conhecimento dos factos".



A reação do Benfica não tardou e informou que avançará com uma "queixa-crime por grave difamação e denúncia caluniosa contra o Sporting" a propósito de um "suposto aliciamento e assédio ilegal feito a jogadores e cujo fundamento resulta de um comentário de um ex-quadro num programa desportivo".



Mais, as águias dizem que o atual momento do Sporting "não iliba os seus responsáveis pelas levianas e graves difamações".