Buffon para substituir Iker Casillas no FC Porto

Buffon é apontado como o substituto de Iker Casillas para a baliza do FC Porto na próxima época.Segundo o jornal italiano ‘Tuttosport’, os dragões estudam a possibilidade de contar com o guarda-redes de 41 anos, que terminou contrato com o Paris SG - ganhava 5 milhões de euros líquidos por ano - e procura um novo desafio.A imprensa italiana avança que o jogador tenciona juntar-se aos dragões e substituir Iker Casillas, que continua com o futuro incerto depois do enfarte do miocárdio que sofreu em maio.Apesar de o salário de Buffon ser bastante elevado, o jogador já mostrou que o lado financeiro não é prioritário, até porque não pondera assinar por clubes chineses ou norte-americanos.O grande concorrente do FC Porto parece ser o Parma, clube em que o internacional italiano começou a carreira.O FC Porto está no mercado à procura de um guarda-redes e estudou a hipótese Keylor Navas, que perdeu espaço no Real Madrid com a chegada de Thibaut Courtois.O guarda-redes costa-riquenho quer mesmo deixar o clube espanhol e a visita da mulher ao Porto, em maio, alimentou ainda mais os rumores de uma possível transferência.O diário espanhol ‘As’ revelou que Navas exigiu ao Real Madrid assinar por um clube por 3 épocas e pretende um salário anual de sete milhões de euros (mais dois do que aufere nos merengues).Exigências que o devem afastar do FC Porto. Nesta altura só o PSG está disposto a chegar aos valores pretendidos por Navas.O Marselha está interessado em Marega. Segundo a imprensa francesa, o pedido foi feito pelo técnico André Villas-Boas. Os dragões já definiram que o avançado só sai por 30 milhões de euros.