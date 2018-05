Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Buffon triunfa na despedida

Guarda-redes foi substituído para uma enorme ovação.

Por Rafael Soares | 02:07

Gianluigi Buffon cumpriu este sábado em Turim, frente ao Verona, o último jogo ao serviço da Juventus e não podia pedir uma melhor despedida. Num estádio repleto de faixas de homenagem, o guarda-redes, de 40 anos, foi aplaudido ainda antes do encontro e não deixou escapar as lágrimas.



Já com o encontro a decorrer, o guardião voltou a receber uma enorme ovação ao ser substituído (63’) para o adeus definitivo da lenda, que também não passou indiferente aos jogadores do Verona, que prontamente cumprimentaram o veterano.



Quanto à partida, a formação da casa, que entrou em campo já com o título na mão, somou nova vitória (2-1). O marcador, no entanto, apenas foi inaugurado na segunda parte, por Daniele Rugani (49’), e ampliado por Miralem Pjanic (52’), com os forasteiros a reduzirem por Alessio Cerci (76’). Stephan Lichtsteiner ainda teve a oportunidade para dilatar a vantagem, mas desperdiçou um penálti (85’).