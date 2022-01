A 15 de setembro de 2020, no arranque do segundo consulado na Luz de Jorge Jesus, o Benfica perde (1-2) na Grécia com o PAOK e falha o acesso à Champions. Esse fracasso desportivo implica ficar sem 40 milhões de euros só da entrada na liga milionária, mas a expetativa da SAD era chegar aos quartos de final, o que aumentaria o ‘bolo’ até aos 70 milhões de euros.