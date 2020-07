Cádiz garante subida à I Liga espanhola

O Cádiz garantiu no domingo a subida à I Liga espanhola de futebol, com o presidente do clube a anunciar a contratação do internacional espanhol Álvaro Negredo.

O Cádiz confirmou no domingo a subida ao escalão máximo do futebol espanhol ao beneficiar da derrota do Saragoça na receção ao Real Oviedo (4-2), depois de no sábado ter perdido em casa, por 1-0, frente ao Fuenlabrada.

Depois de confirmada a subida, o presidente do Cádiz, Manuel Vizcaíno, anunciou a contratação do internacional espanhol Álvaro Negredo, que fez parte da seleção espanhola que venceu o Europeu em 2012.

Negredo, de 34 anos, que começou a sua carreira no Rayo Vallecano, já alinhou no Almería, Sevilha, Manchester City, Valência, Middlesbrough e Besiktas, e estava agora ao serviço do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos.

O Cádiz lidera a II Liga espanhola, com 69 pontos, mais cinco que o Huesca, em segundo, e mais sete que o Saragoça, terceiro, com 62, quando faltam disputar duas jornadas.