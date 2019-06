Caio Lucas assinou com o Benfica até 2023

O Benfica confirmou esta quinta-feira, em comunicado emitido no seu site oficial, a contratação do brasileiro Caio Lucas, numa nota oficial na qual revela que o antigo jogador do Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, assinou contrato até final da temporada 2022/23.Um dado que acaba por ser a grande novidade neste anúncio, já que difere daquele que foi revelado no Relatório e Contas Consolidado e Individual do 1.º Semestre da temporada 2018/2019, no qual as águias falavam de um vínculo válido até 2023/24.Chegado a custo zero vindo do futebol árabe, Caio Lucas é o primeiro reforço do Benfica 2019/20.