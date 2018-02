Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Caldas com prémio de 75 mil euros se chegar ao Jamor

Equipa do Campeonato de Portugal defronta o Desportivo das Aves, da Liga, e sonha estar na final da Taça.

Por Francisco Gomes | 08:57

Um empresário das Caldas da Rainha anunciou que vai oferecer um cheque de 75 mil euros ao plantel do clube da cidade se for finalista da Taça de Portugal, no Jamor. Para isso, o Caldas Sport Clube, que disputa o Campeonato de Portugal, terá de ultrapassar o Desp. Aves, que encontra hoje (20h15) na 1ª mão das meias-finais da Taça de Portugal.



Aos jogadores, António Júlio deixou uma mensagem de motivação: "Vocês têm medo de perder, mas isso está na vossa cabeça, é psicológico. Os outros também têm medo do Caldas. Se não tivessem não mandavam espionar".



Cientes que não são os favoritos no confronto com o clube da I Liga, os jogadores amadores das Caldas da Rainha confessam estar "super motivados e a viver dias de sonho". "A grande vitória, aconteça o que acontecer, foi fazer com que a cidade se aproximasse do clube e que se falasse do Caldas", afirmou José Vala, treinador da equipa que ontem viajou para o Norte.



"Sentimos todo o apoio criado em torno desta equipa e isso alimenta-nos o sonho de chegar à final no Jamor. É um momento único nas nossas vidas", assegura o capitão Rui Almeida.



Hoje são esperados 1500 adeptos do Caldas na Vila das Aves. Estão confirmados 17 autocarros. Quem chegar à final –Aves ou Caldas – estará na Liga Europa na próxima temporada.