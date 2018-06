Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Calor e tradições de Saransk

Iranianos estão em maioria. Nas casas, os sapatos ficam logo à entrada.

Por S.P.C. | 08:45

Máxima de 33 graus. É este o cenário que Portugal enfrenta esta segunda-feira em Saransk, terceira paragem neste Mundial. Este domingo, à hora do jogo (21h00 locais, 19h00 de Lisboa), faziam-se sentir 26 graus na mais pequena cidade desta competição.



Não admirava, portanto, o cenário de dezenas de pessoas a invadirem a fonte da praça principal para se refrescarem. Na maioria, iranianos, que se estima serem à volta de 20 mil. Incluindo muitas mulheres, impedidas de entrar em estádios no seu próprio país.

No campo das tradições, os habitantes de Saransk não dão espaço a grandes mudanças.



Tal como é costume na Rússia, os sapatos ficam logo à entrada das casas, sejam visitas ou não. E flores também só se podem dar em número ímpar. Sete, por exemplo, o número da camisola de Cristiano Ronaldo.



O capitão português teve até direito a um vídeo de boas-vindas, feito em Maio, por cidadãos de Saransk e cheio de humor, com montagens de CR7 a trabalhar nos campos ou com uma noiva local. Georgina não tem de se preocupar. É tudo na base da brincadeira.