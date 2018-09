Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Câmara de Braga garante que não tem quatro milhões para estádio

Tribunal manda pagar por obras a mais no Municipal.

Por Liliana Rodrigues | 09:08

O presidente da Câmara de Braga admitiu, esta segunda-feira, que a autarquia não tem "quatro milhões de euros no bolso e, portanto, não é algo que consigamos resolver com um estalar dos dedos". Em causa, o valor a que foi condenada a pagar pelas obras a mais na construção do Estádio Municipal, num prazo de 20 dias, como foi decidido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga. O autarca social-democrata diz que a Câmara vai "tentar dirimir" a questão "do ponto de vista jurídico e financeiro".



A decisão é favorável à ASSOC - Obras Públicas ACE - o consórcio ao qual a autarquia já pagou seis milhões de euros por outras obras a mais e que ainda tem contra a Câmara de Braga uma terceira ação de mais de 10 milhões de euros, igualmente por obras a mais na execução do Municipal.



"O estádio foi apresentado com um projeto na altura orçado em 60 milhões de euros. Toda a gente acreditou que esse seria o valor para a execução".



Segundo Ricardo Rio, o valor quase triplicou: "O fecho de contas foi de 150 milhões de euros, mas com os trabalhos a mais e os processos pendentes pode chegar aos 170 [milhões de euros]".



PORMENORES

Sem recurso

A decisão do TAF é vinculativa e a autarquia não tem forma de recorrer. "É o fim da linha quanto ao processo, ou seja, já não há possibilidade de recurso", explicou o presidente da autarquia, Ricardo Rio.



Possibilidade de venda

O autarca volta a falar na hipótese de venda do estádio, mas diz que não haverá comprador para pagar 170 milhões de euros. "Se não for o Sp. Braga a utilizar o estádio, temos um elefante branco que não tem outro uso possível que não o de jogos e treinos de futebol", admitiu.