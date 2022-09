Câmara de Coimbra vai atribuir medalha da cidade ao nadador Diogo Ribeiro

A Câmara de Coimbra vai atribuir a medalha da cidade - grau ouro ao nadador Diogo Ribeiro, natural daquele concelho, pela conquista de três medalhas de ouro no mundial de juniores de natação, no Peru, afirmou esta segunda-feira o presidente do município.

"A Câmara irá apresentar a devido tempo a proposta de medalha por mérito desportivo. É uma proposta que visa reconhecer o mérito desportivo" de Diogo Ribeiro, disse o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, que falava aos jornalistas após a reunião do executivo, que decorreu esta segunda-feira.

Para o autarca, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, a medalha é o "reconhecimento da dedicação de um jovem que, com enorme esforço e sacrifício, conseguiu alcançar um feito absolutamente notável e que a cidade de Coimbra deve reconhecer".

"A cidade, em devido tempo, vai reconhecê-lo e agradecer-lhe", acrescentou.

Diogo Ribeiro, nadador do Benfica, de 17 anos, conquistou no sábado o título mundial de natação em juniores nos 50 metros mariposa, em Lima, no Peru, com recorde do mundo do escalão, juntando esta conquista às medalhas de ouro nos 50 livres e nos 100 mariposa.

Durante a reunião do executivo, o vereador do PS José Dias propôs que o município atribuísse a medalha da cidade ao atleta.

Em resposta, José Manuel Silva frisou que a autarquia já tinha contactado a família do atleta e que lhe iria atribuir a medalha por mérito desportivo.