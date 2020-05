Câmara do Porto quer criar 'drive-in' para ver jogos da Liga no Queimódromo

Com os jogos da Liga NOS a serem realizados à porta fechada devido à pandemia de Covid-19, e com o cenário de as partidas serem transmitidas em sinal aberto sem pernas para andar, Rui Moreira levantou esta segunda-feira a possibilidade de ser criado no Queimódromo do Porto uma espécie de 'drive in', o qual permitiria aos adeptos assistir às partidas do campeonato em segurança e com o devido distanciamento social."Pareceu-nos interessante discutir a matéria que estava a ser tratada para outros fins, que é a instalação de um 'drive-in' no Queimódromo. Temos vindo a trabalhar com outros operadores no sentido de ter esse espaço para outros fins, como culturais e cinema e era muito interessante poder oferecer essa valência aos adeptos no Porto", declarou o presidente da Câmara Municipal do Porto, na sequência de uma reunião com Pedro Proença.Rui Moreira admitiu que o dérbi da Invicta é um jogo que o preocupa, por ser na noite de São João e que esta solução acabaria por reduzir possíveis problemas. "Temos um jogo que nos entusiasma desportivamente, mas que nos preocupa, que é um Boavista-FC Porto na noite de São João. Gostaríamos que adeptos pudessem conviver em tranquilidade, com todas as normas de segurança, sem estarem fechados num café. O que aconteceria é que, sem assinatura de um canal, os adeptos não vão ao estádio, mas podem reunir noutro sítio com menos segurança", explicou.O dérbi da Invicta, refira-se, está marcado para 23 de junho, uma terça-feira, e será disputado no Estádio do Dragão à porta fechada.