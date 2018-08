Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Camisola de Cristiano Ronaldo em leilão solidário

Última oferta é de 700 euros, mas o leilão decorre até ao dia 26.

Por Secundino Cunha | 08:34

Já vai em 700 euros a oferta pela camisola do Real Madrid assinada por Cristiano Ronaldo e que o capitão da seleção nacional doou para o leilão solidário a favor da secção jovem da delegação de Braga da Cruz Vermelha Portuguesa.



Trata-se de uma das últimas camisolas do Real Madrid assinadas pelo craque português, que agora joga na Juventus, e o leilão está a decorrer na eSolidar, plataforma online especializada na angariação de fundos para causas sociais.



O valor angariado reverterá para a Juventude da Cruz Vermelha de Braga e destina-se a ajudar ao financiamento do trabalho humanitário que este organismo realiza diariamente junto das crianças, jovens e famílias mais vulneráveis da comunidade local.



O leilão começou no dia 5 deste mês e, em apenas sete dias, atingiu os 700 euros. Os promotores esperam que a verba final não seja inferior aos mil euros, uma vez que a camisola estará em licitação até ao dia 26, faltando ainda treze dias.



Esta é já a segunda vez que os jovens da Cruz Vermelha de Braga licitam uma camisola assinada por Cristiano Ronaldo.



Na primeira, há cerca de dois anos, o leilão rendeu 500 euros.



"Ele não diz que não a estas iniciativas, desde que os seus assessores confirmem que se trata mesmo de uma causa solidária e nós só temos de agradecer, já que temos de fazer sempre uma grande ginástica para conseguir financiamento para a realização das nossas iniciativas", disse ao CM Cintia Passos, da organização.