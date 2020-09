Camisola do Wolverhampton com cores da bandeira de Portugal bate recorde de vendas

À primeira vista quase que podia tratar-se do equipamento da Seleção Nacional, mas não é. De cor vermelha, com apontamentos em verde, são notáveis as semelhanças das cores do novo equipamento alternativo do Wolverhampton com as da bandeira portuguesa. Para mais, apesar de se tratar do equipamento alternativo, a nova t-shirt do clube bateu recordes de vendas absolutos.

Segundo os ‘Wolves’, a camisola já se tornou "extremamente popular" e só nas primeiras 24 horas já tinha ultrapassado o recorde de vendas da camisola oficial da época de 2019/2020 em 6%.

As vendas do anterior equipamento alternativo foram também ultrapassadas num número francamente impressionante: 117%.

O diretor comercial do clube inglês admite que as cores foram escolhidas também com o propósito de agradar aos fãs internacionais, e aos próprios jogadores do clube. "É pouco usual um equipamento alternativo vender ao nível do oficial. O futebol é claramente um desporto de equipa, mas orgulhamo-nos do celebrar cada um dos fãs que compõem a nossa claque, e isso foi visível no nosso equipamento alternativo do ano passado, com inspiração no México, e no equipamento alternativo deste ano. Foi notório, no dia em que gravamos o vídeo de apresentação e tirámos as fotografias, que os nossos jogadores portugueses ficaram entusiasmados por vestir um equipamento que remete para as cores nacionais deles, ao mesmo tempo que estão a representar o seu clube", afirmou Vinny Clark.



São nove os jogadores portugueses do plantel do Wolverhampton - Rui Patrício, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Vitinha, Pedro Neto, Daniel Podence, Diogo Jota e Fábio Silva; sendo que o treinador e restante equipa técnica também são portugueses

A camisola em questão, recordista de vendas, pode ser encomendada no site oficial do Wolverhampton.