Campeão nacional de sub 19 pisou o relvado com CR7 quando era criança

João Filipe foi um dos rapazes a marcar presença antes de um jogo de Portugal em 2008.

A equipa portuguesa sub19 sagrou-se campeã da europa em futebol ao vencer Itália na partida final, por 4-3, este domingo.

Horas depois surgiu uma fotografia de João Filipe, de 20 anos, atualmente um dos jogadores da seleção de sub 19 ao lado de Cristiano Ronaldo, quando era criança.



João Filipe, também conhecido por Jota, subiu ao relvado ao lado da estrela mundial de futebol CR7 que na altura representava a seleção portuguesa com o número 17.



Várias crianças estiveram com a equipa da seleção nacional antes da partida de Portugal-Polónia, num jogo de qualificação para o Euro 2008, onde se destaca João Filipe, segundo avança o Record.



Recorde-se que em 2016 a seleção A portuguesa também se sagrou campeã da europa em futebol.