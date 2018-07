Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Campeões da Europa de sub-19 recebidos em euforia à chegada a Portugal

Nova geração de ouro do futebol português tinha à sua espera, no Aeroporto de Lisboa, dezenas de adeptos.

22:20

A Seleção Nacional de Sub-19 chegou esta noite ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, onde foi recebida em euforia por várias dezenas de adeptos que aguardavam os novos campeões europeus.



Ainda antes de chegar perante os adeptos, Jota divulgou nas redes sociais um vídeo gravado no cockpit do avião que transportou a equipa da Finlândia até Portugal.



Portugal sagrou-se campeão europeu no domingo depois de vencer a Itália na final (4-3 após prolongamento).