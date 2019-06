Campeões da Seleção Nacional valem 701 milhões de euros

Valor do plantel de Portugal

Portugal continua nas bocas do Mundo depois da conquista da inédita Liga das Nações. Os 23 eleitos de Fernando Santos valem uns impressionantes 701 milhões, sendo que os valores ainda não foram revistos depois de mais um troféu de seleções.À cabeça da lista está o inevitável Cristiano Ronaldo (Juventus), melhor marcador da fase final com três golos. O craque português, apesar dos seus 34 anos, ainda tem um valor, segundo o site Transfermarkt, situado nos 90 milhões de euros.Logo atrás está Bernardo Silva (Man. City) com 80 milhões, seguido de João Félix (Benfica), figura emergente do futebol nacional, com 70 milhões de euros de valor de mercado.O jovem de 19 anos, titular na vitória 3-1 com a Suíça, está a ser negociado por um valor substancialmente superior: 120 milhões de euros.O quarto lugar é repartido por Bruno Fernandes (Sporting) e João Cancelo (Juventus), avaliados em 55 milhões de euros cada. O médio e o defesa vão animar o defeso já que estão a ser cobiçados por vários gigantes europeus.No final da lista dos 23 chamados por Santos estão o guarda-redes Beto (Goztepe), com um valor de mercado que não chega a um milhão de euros (750 mil), e Pepe, central de 36 anos do FC Porto, que foi titular no primeiro jogo mas saiu lesionado com uma fratura no ombro.O luso-brasileiro está avaliado em um milhão. Depois, outro veterano, José Fonte. O defesa do Lille (35 anos) vale ‘apenas’ dois milhões.Das quatro seleções presentes na fase final, a Inglaterra é a mais valiosa: 1150 milhões de euros. Harry Kane (Tottenham) é o mais caro: 150 milhões de euros.A FPF arrecadou 10,5 milhões de euros na Liga das Nações. Aos 4,5 milhões pela presença e pela vitória no Grupo A, somou mais 6 milhões pelo troféu.Com a conquista da Liga das Nações, Portugal estará no play-off de apuramento para o Euro’2020, caso não consiga apurar-se pelo seu grupo de qualificação.