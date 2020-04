Campeonatos profissionais de Portugal são para concluir até princípio de agosto

Na reunião entre FPF e clubes desta quarta-feira,sabe que ficou bem claro que o objetivo é terminar os campeonatos profissionais, agora com uma nova data. A prioridade é concluir as competições em campo até princípio de agosto, uma normativa da UEFA para aplicar também em Portugal. Também as competições europeias estão projetadas para serem concluídas nesse mês.Desta forma, da reunião, sabe o nosso jornal, sai a conclusão de que as competições de formação deverão ser canceladas, sendo dada prioridade ao futebol profissional. Já a finalização ou não da Liga Revelação ficará ao critério dos clubes.Com o arrastar das provas nacionais, as competições europeias de 2020/21 podem começar só em outubro, o cenário o mais provável nesta altura.