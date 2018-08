João Ribeiro conquista quarto lugar na prova de K1 500 dos mundiais de canoagem

Canoísta ficou a 1,834 segundos do bicampeão do mundo e campeão da Europa.

Por Lusa | 17:05

João Ribeiro ficou esta sexta-feira a 223 milésimos de segundo da medalha de bronze na prova de K1 500 dos mundiais de canoagem, ficando em quarto na primeira final de Portugal em Montemor-o-Velho.

O canoísta luso, que só no último mês treinou esta embarcação, ficou a 1,834 segundos do bicampeão do mundo e campeão da Europa, checo Joséf Dóstal, que bateu o alemão Tom Liesbcher por 1,007 segundos e o húngaro Bence Nadas por 1,611, segundo e terceiro classificados, respetivamente.

No sábado, o olímpico João Ribeiro junta-se a Emanuel Silva, David Varela e Messias Batista no K4 500, distancia olímpica e na qual mantém o principal foco.