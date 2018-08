Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Canoísta Fernando Pimenta avança para a final do K1 1.000

Final disputa-se este sábado às 12h21.

10:05

Fernando Pimenta qualificou-se este sábado para a final do K1 1.000 metros, dos mundiais que decorrem em Montemor-o-Novo. O canoísta português venceu a sua semifinal, com o tempo de 3:32.986.



Fernando Pimenta liderou toda a corrida, que contou ainda com o húngaro Bálint Kopász, vice-campeão da Europa, e o alemão Max Rendschmidt, bronze no Europeu, que terminaram em 2.º e 3.º lugares respetivamente.



A final disputa-se ainda este sábado às 12h21.