Canoísta Joana Vasconcelos eliminada nos 'quartos' em K1 500 metros

A canoísta portuguesa Joana Vasconcelos falhou hoje o apuramento para as semifinais da prova de K1 500 metros dos Jogos Olímpicos, pelo que o seu desempenho em Tóquio2020 terminou nos quartos de final.

No Sea Forest Waterways, Joana Vasconcelos precisava de ser uma das três primeiras colocadas, mas acabou em sexto e último lugar, com o tempo de 1.56,622 minutos, a 7.299 segundos da vencedora, Svetlana Chernigovskaya, do Comité Olímpico da Rússia.

Teresa Portela foi mais bem-sucedida nesta distância e seguiu direta para as semifinais.