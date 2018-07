Canoísta Maria Rei campeã do mundo júnior em K1 1.000 na Bulgária

Jovem bateu a húngara Olga Bakó e a bielorrussa Alina Neumiarzhytskaya na final.

A canoísta portuguesa Maria Rei sagrou-se esta sexta-feira campeã do mundo júnior em K1 1.000, em prova disputada em Plovdiv, Bulgária, ao cumprir a distância em 4.15,613 minutos.



Nesta final, a jovem canoísta bateu a húngara Olga Bakó por 1,3 segundos e a bielorrussa Alina Neumiarzhytskaya por 1,523, segunda e terceira classificadas, respetivamente.



"Estamos muito orgulhosos do título mundial da Maria Rei, mais um sinal de confiança no futuro da canoagem portuguesa. A Maria Rei é uma atleta com muita qualidade e este ano já integrou a equipa sénior treinada por Hélio Lucas. Parabéns ao clube Saavedra Guedes e ao seu treinador António Monteiro", disse à agência Lusa o presidente da federação, Vítor Félix.



O dirigente revelou ainda que a júnior vai fazer o K1 500 no mundial sénior, que vai decorrer em agosto em Montemor-o-Velho.



Este é o terceiro título mundial da história da canoagem júnior portuguesa, depois de Emanuel Silva em 2003, em Komatsu, Japão, e de Joana Vasconcelos em 2009, em Moscovo, ambos em K1 500, distância olímpica, o que agora não se verifica.



Contabilizando apenas os monolugares, em seniores, Portugal tem ainda o título mundial de Fernando Pimenta em K1 5.000 em 2017, na República Checa, e de Tiago Tavares o ouro mundial sub-23 em C1 200, em Minsk. Em 2013, Emanuel Silva e João Ribeiro foram campeões mundiais em K2 500.