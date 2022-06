O último estágio da Seleção portuguesa começou com um episódio tenso. Bernardo Silva pediu ao capitão Cristiano Ronaldo que falasse com Otávio e Diogo Costa, a propósito dos cânticos insultuosos de ambos contra o Benfica, após o FC Porto conquistar o campeonato nacional, apurou o Mais Sport.



Conhecido por ser um fervoroso adepto e sócio do Benfica, o jogador do Manchester City ficou incomodado com o ataque da dupla portista (juntamente com Manafá e Fábio Cardoso).









