Cantora dá música a De Gea

Guarda-redes tem a seu lado uma cantora e apresentadora espanhola.

Diz-se que por detrás de um grande homem está sempre uma grande mulher e, no caso do guarda-redes David De Gea, a máxima é bem verdade.



É que a namorada do futebolista goza de tanto prestígio em Espanha como o craque.



Edurne Garcia começou por dar nas vistas num reality show, que viria a ser um passaporte para uma carreira de sucesso no mundo da música e da apresentação.



E chegou mesmo a levar um tema seu à Eurovisão.



Ao lado do jogador, mantém uma relação estável, de mais de sete anos. Dizem os amigos que formam um dos casais mais apaixonados do futebol.