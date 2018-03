Capitão da equipa de futebol da Fiorentina morre aos 31 anos

Jogador foi encontrado morto no hotel onde a equipa estava hospedada.

La Fiorentina profondamente sconvolta si trova costretta a comunicare che e' scomparso il suo capitano Davide Astori, colto da improvviso malore.

Per la terribile e delicata situazione, e soprattutto per rispetto della sua famiglia si fa appello alla sensibilità di tutti. pic.twitter.com/bFGnkReWEC — ACF Fiorentina (@acffiorentina) 4 de março de 2018

O futebolista internacional italiano Davide Astori, capitão da Fiorentina, foi este domingo encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine."A Fiorentina tem de anunciar com profundo pesar a morte do seu capitão Davide Astori, vítima de uma doença súbita. Face à terrível e delicada situação, e sobretudo por respeito à sua família, pede-se a sensibilidade de todos", anunciou a formação italiana na sua conta do Twitter.Davide Astori tinha 31 anos e atuava na Fiorentina desde 2015/2016, depois de passagens por Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.O encontro entre a Udinese e a Fiorentina, previsto para hoje, da 27.ª jornada do campeonato italiano de futebol, foi adiado.